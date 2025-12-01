Знищено понад 9700 цілей: Повітряні сили відзвітували про відбиття атак Росії у листопаді

Російські загарбники не припиняють чи не щоденні обстріли України. Лише за листопад сили протиповітряної оборони знищили 9707 ворожих цілей.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відбивали російські атаки у листопаді?

У листопаді 2025 року російські військові чи не щодня обстрілювали українські міста та вбивали мирних жителів. За цей місяць протиповітряною обороною Сил оборони знищено 9707 повітряних цілей:

11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

51 крилату ракету Х-101;

15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

20 крилатих ракет "Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

19 крилатих ракет "Іскандер-К"

2939 ударних БпЛА типу "Шахед";

361 розвідувальний БпЛА;

6288 БпЛА інших типів.

Захисники розповіли, що авіацією Повітряних сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема:

близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття;

понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Загалом у листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Що відомо про роботу ППО останнім часом?