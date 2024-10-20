Спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что ситуация на Юге Украины остается динамичной. Сейчас в целом без особых изменений, пишет 24 Канал.

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Как оккупанты пытаются защищаться от украинских дронов

Они (россияне – 24 Канал) усиленно патрулируют западное побережье временно оккупированного полуострова Крым, и южное. Применяют они вертолеты для противодроновой борьбы, пытаясь таким образом обезопасить остатки своего флота, которые остаются в пунктах базирования от возможных дроновых атак,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, патрулирование россияне применяют и в отношении так называемого Крымского моста. То есть авиацию враги привлекают максимально.

Представитель Военно-морских сил также рассказал, что оккупанты, чтобы отразить атаки ВСУ по Крыму, используют различные образцы вооружения.

Дмитрий Плетенчук заявил, что там можно увидеть весь имеющийся авиапарк – от винтовых до фронтовых бомбардировщиков, истребителей. То есть Россия привлекает все, что имеет.