Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала отметила, что подразделения ПВО 113 бригады ТрО в первые дни полномасштабного вторжения защищали Харьков. Они отбили попытки прорваться в город и участвовали в исторических боях на окружной дороге Харькова.

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Бойцы из разных областей Украины и в ряды ВСУ присоединялись в разное время: кто-то в 2022 году присоединился, а кто-то имеет опыт войны с 2014 года.

Кто защищает "харьковское небо"

"Они работают, защищая "харьковское небо", используя зенитные установки, пулеметы. Часть техники – трофейная, захваченная у россиян, а часть – абсолютно новая, которая поступила им на вооружение. Но любую технику они настраивают так, чтобы уметь сбивать все – от вертолетов до беспилотников, даже те "молнии", которые не фиксируются радарами, но акустически их можно обнаружить. И уже есть опыт сбития именно таких беспилотников", – отметила Анна Черненко.

Оператор ЗУ-23-2 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Сява отметил, что с нового года беспилотников стало больше, ведь российское производство не стоит на месте.

Работаем мы на установке ЗУ-23-2 калибра 23 миллиметра. Можем работать как по вертолетам, так и по самолетам. Чаще всего работаем по БПЛА – это "Шахеды". Она нас еще ни разу не подвела. За три года, сколько мы на ней работаем, – настоящая "умничка",

– сказал Сява.

Командир отделения 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Док отметил, что ушел добровольцем в первый день полномасштабного вторжения. Он жил на Северной Салтовке – это один из районов, наиболее пострадавший от российской агрессии.

Я пошел защищать свой город, потому что они заехали, катались по Харькову. Я не мог просто остаться в стороне. Беспилотников у них сейчас масса. Все небо у нас красное. Мы иногда и по ночам не спим, потому что только что отработали, заехали – опять тревога,

– сказал Док.

Командир зенитной батареи 113-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Махно отметил, что мотивация бороться за независимость Украины стоит на первом месте. Он служил еще в 2014 году в районе Донецкого аэропорта и пришел в военкомат добровольцем, когда началось полномасштабное вторжение, вместе с друзьями.

"Я участвовал в обеспечении выхода людей из Донецкого аэропорта, в штурмах населенных пунктов Пески, Карловка. Весь боевой путь 93-й бригады прошел в ее рядах. Поэтому понимание того, что нам нужно наращивать военный потенциал и строить свою армию, появилось еще тогда. Война изменилась с 2014 года. Война меняется каждый год", – сказал Махно.

Интеллектуальная война

Он добавил, что сейчас война достигла другого уровня, ведь противник развивается. ВСУ же стремятся быть на шаг впереди. Война сейчас стала интеллектуальной, она быстро развивается, и уже появляется что-то новое, что поможет уничтожить врага и принести победу Украине.

"Поэтому главная задача – мотивация, нельзя расслабляться. Нам еще долго придется отстаивать свою страну, свою землю. Я вижу окончание войны лишь в одном случае – это победа Украины и полный распад России. И только после этого может наступить мир в Украине и в мире. Россия – это коварный враг,

– сказал Махно.

Он отметил, что еще в 2014 году он был уверен, что Россия не остановится на Донбассе и не ограничится лозунгами о "гражданской войне", которые активно продвигались в 2014 – 2015 годах.