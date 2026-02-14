Оставит всю Россию без света: в какую одну точку нужно ударить Силам обороны
- Украинские силы могут обесточить всю Россию, атаковав объект, который соединяет 17 газопроводов, которые нужны для работы российских ТЭЦ и ТЭС.
- Расстояние до этой цели от Украины составляет 3000 километров, но достать до него реально.
Украинские силы продолжают эффективную работу по объектам на территории России. Дроны атакуют НПЗ и военные заводы, чтобы уменьшить обороноспособность страны-агрессора. Однако есть еще одна цель, которая может привести к ужасным последствиям для россиян.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится о цели на северо-востоке. Ее поражение "выключит" всю Россию.
В какую точку нужно ударить Силам обороны, чтобы оставить Россию без света?
Недавно Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в российской Ухте. Он расположен на расстоянии более 1500 тысячи километров от Москвы.
Однако важно, что в этом регионе, чуточку дальше от пораженного НПЗ, есть "Ямальский крест" – он соединяет 17 газопроводов России.
Туда обязательно нужно добраться. Если эффективно атаковать Ямальский крест, можно обесточить всю Россию. Ведь большинство российских ТЭЦ и ТЭС работают именно на газе,
– подчеркнул он.
Заметьте! Ранее Свитан рассказал, что расстояние до "Ямальского креста" от Украины составляет 3000 километров. Оптимальный вариант достижения к нему – баллистические ракеты, которые будут лететь туда максимум 30 минут.
Россия уже столкнулась с блэкаутами: детали
- Недавно местные власти Белгорода сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в результате ракетных атак. Как следствие, в городе возникли масштабные перебои с электроснабжением.
- Ранее дроны атаковали одну из российских ТЭЦ, из-за этого свет пропал в двух городах – Белгороде и Орле. Без электроэнергии остались около 556 тысяч человек.
- Известно, что именно Белгород является армейским тылом России. Поэтому к проблемам с электроснабжением там приводят удары по энергетическим подстанциям.