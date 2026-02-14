Залишить всю Росію без світла: в яку одну точку потрібно вдарити Силам оборони
- Українські сили можуть знеструмити всю Росію, атакувавши об'єкт, який сполучає 17 газопроводів, які потрібні для роботи російських ТЕЦ та ТЕС.
- Відстань до цієї цілі від України становить 3000 кілометрів, але дістати до нього реально.
Українські сили продовжують ефективну роботу по об'єктах на території Росії. Дрони атакують НПЗ та військові заводи, щоб зменшити обороноздатність країни-агресорки. Однак є ще одна ціль, яка може призвести до жахливих наслідків для росіян.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що мовиться про ціль на північному сході. Її ураження "вимкне" усю Росію.
В яку точку потрібно вдарити Силам оборони, щоб залишити Росію без світла?
Нещодавно Україна завдала удару по нафтопереробному заводі "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в російській Ухті. Він розташований на відстані понад 1500 тисячі кілометрів від Москви.
Однак важливо, що в цьому регіоні, трішки далі від ураженого НПЗ, є "Ямальський хрест" – він сполучає 17 газопроводів Росії.
Туди обов'язково потрібно дістатись. Якщо ефективно атакувати Ямальський хрест, можна знеструмити всю Росію. Адже більшість російських ТЕЦ і ТЕС працюють саме на газі,
– наголосив він.
Зауважте! Раніше Світан розповів, що відстань до "Ямальського хреста" від України становить 3000 кілометрів. Оптимальний варіант досягнення до нього – балістичні ракети, які летітимуть туди максимум 30 хвилин.
Росія вже зіштовхнулась з блекаутами: деталі
- Нещодавно місцева влада Бєлгорода повідомила про пошкодження об'єктів інфраструктури внаслідок ракетних атак. Як наслідок, у місті виникли масштабні перебої з електропостачанням.
- Раніше дрони атакували одну з російських ТЕЦ, через це світло зникло у двох містах – Бєлгороді та Орлі. Без електроенергії залишилися близько 556 тисяч людей.
- Відомо, що саме Бєлгород є армійським тилом Росії. Тому до проблем з електропостачанням там призводять удари по енергетичних підстанціях.