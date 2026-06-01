СБУ наращивает интенсивность ударов по России: "дыра" в бюджете россиян увеличивается, – эксперт

Служба безопасности Украины теперь бьет по важным объектам на территории России в ежедневном режиме. Это уже привело к огромным потерям российского бюджета, которые враг не знает как покрыть.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Как удары дронов СБУ разрушают экономику России?

Эксперт напоминает, что 1 июня ровно год легендарной операции СБУ "Паутина".

Операция не имела аналогов в мире. А россияне именно с этого момента поняли: СБУ достанет их везде. В России больше нет недоступных для Службы мест. За один день год назад россияне потеряли авиации на сумму 7 миллиардов долларов. Но за год, прошедший Россия потеряла еще больше,

– акцентирует политолог.

Курпас отмечает, что за последнее время дроновые атаки от Службы Безопасности вышли на качественно новый уровень.

"Поражение российской инфраструктуры стали конвейером. Одно за другим. Ежедневно. Украинская спецслужба раз за разом находит уязвимые точки в логистике российского топливно-энергетического комплекса. Речь идет не только о физических повреждениях конкретных объектов. Значительно важнее накопительные экономические последствия. Кроме того, особенность современной дроновой кампании от СБУ заключается в том, что ее экономический эффект значительно превышает стоимость самих средств поражения", – подчеркивает политолог.

Дроновые операции СБУ имеют не только военное, но и стратегическое значение. Они увеличивают нагрузку на российский бюджет, формируют дополнительные незапланированные расходы и сокращают ресурсную базу для продолжения войны. В России уже публично говорят об огромной дыре в бюджете. И если такая интенсивность ударов от Службы будет сохраняться, то "дыра" в финансах России будет расти быстрее, чем Кремль способен ее компенсировать за счет нефтегазовых доходов и резервов,

– резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что только за последние дни СБУ поразила стратегическую российскую НПЗ "Ярославль-3", газовый терминал в порту "Темрюк", важный объект радиоэлектронной разведки в Краснодарском крае и ключевую нефтебазу в Армавире.