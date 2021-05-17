Юридическое сопровождение атаки на Виталия Кличко осуществляет фигурант коррупционного дела, заместитель Офиса Президента Олег Татаров.

Журналисты "Украинской правды" объяснили, по чьему указанию состоялись десятки обысков в КГГА и коммунальных предприятиях Киева на прошлой неделе.

По данным УП, стратегически за "кошмаром" окружения Кличко, как и по всей киевской политикой Зеленского, следит Андрей Ермак, который просто не может отказать президенту. Юридическое сопровождение ситуации осуществляет фигурант коррупционного дела НАБУ, заместитель председателя ОП Олег Татаров,

– говорится в материале.

На Банковой, где он продолжает работать, вопреки всем обвинениям, Татаров до сих пор курирует весь правоохранительный блок и, наверное, лучше разбирается в том, как простимулировать спецоперацию с обысками, отметили журналисты.

Также они сообщили, что к спецоперации против столичной власти причастен заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Оперативный менеджмент ситуации лежит на первом заместителе руководителя ОП Кирилле Тимошенко, который у президента отвечает за работу с регионами после увольнения Сергея Трофимова. Именно на Тимошенко возложена задача поиска кандидатов на должность главы КГГА, а что еще важнее – найти пути, как оттуда забрать Кличко,

– говорится в статье.

Напомним, ранее Виталий Кличко назвал обыски в столице "налетами" и давлением на местные власти, он отметил, что даже в махровые времена Януковича такого не было.