23:31
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, сегодня
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      Атакуя Гончарука, олигархи теряют влияние на ограниченный круг своего электората, – блогер

      38 Читати новину українською
      Леменов раскритиковал олигархов за нападки на Гончарука / brdo.com.ua

      Блогер Александр Леменов раскритиковал действия украинского олигархата за его нападки на Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Мол, такими действиями олигархи рискуют потерять поддержку последних приверженных к ним людей.

      Все недавние провальные атаки на Гончарука и его правительство делались олигархами с целью расставить побольше "своих людей" по должностям. Такое мнение высказал блогер Александр Леменов на своей странице в Фейсбуке.

      "Читаю как меняется "воинственная" риторика ручных депутатов Коломойского, юриста Януковича, других мутных персонажей. В общем, этот провал с попыткой снести правительство Гончарука является наиболее эпическим провалом этой тусовочки. Просто грандиозно дали в штангу. И чем больше они будут делать бесплодных попыток подстроить систему органов публичной власти под себя, тем быстрее будут терять влияние на ограниченный круг своего электората", – констатирует Александр Леменов.

      Именно они, по мнению блогера, разгоняли "разного рода предательство, начиная от баек о "соросятах". Также он критически высказался в адрес некоторых авторов, которые не думая подхватывают скандальные высказывания.

      Безусловно, часть политикума хочет изменить текущее состояние дел, расставить побольше "своих людей" по должностям. И часть фейсбук-сообщества, не видя за деревьями лес, подливает масла в огонь. Ожидаем нового поворота в общественных потрясениях. Только не забываем, что мы все плывем в одной лодке. Руководителей много, грести только некому,
      – заключает Леменов.

      Почему пара должна жить вместе до свадьбы: 5 важных аргументов
      сегодня
      2777
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Игорь Коломойский Прослушка Гончарука
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:03 Денис Шмыгаль может возглавить Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Наталя Боднар 39
      сегодня , 22:00 Какое будущее ждет Гончарука после записей прослушки
      Юрій Бутусов 1581
      сегодня , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      201
      сегодня , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      474
      сегодня , 21:20 Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС
      Інна Жолобович 319
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук