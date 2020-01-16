Атакуя Гончарука, олигархи теряют влияние на ограниченный круг своего электората, – блогер

Блогер Александр Леменов раскритиковал действия украинского олигархата за его нападки на Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Мол, такими действиями олигархи рискуют потерять поддержку последних приверженных к ним людей.

Все недавние провальные атаки на Гончарука и его правительство делались олигархами с целью расставить побольше "своих людей" по должностям. Такое мнение высказал блогер Александр Леменов на своей странице в Фейсбуке.

"Читаю как меняется "воинственная" риторика ручных депутатов Коломойского, юриста Януковича, других мутных персонажей. В общем, этот провал с попыткой снести правительство Гончарука является наиболее эпическим провалом этой тусовочки. Просто грандиозно дали в штангу. И чем больше они будут делать бесплодных попыток подстроить систему органов публичной власти под себя, тем быстрее будут терять влияние на ограниченный круг своего электората", – констатирует Александр Леменов.

Именно они, по мнению блогера, разгоняли "разного рода предательство, начиная от баек о "соросятах". Также он критически высказался в адрес некоторых авторов, которые не думая подхватывают скандальные высказывания.

Безусловно, часть политикума хочет изменить текущее состояние дел, расставить побольше "своих людей" по должностям. И часть фейсбук-сообщества, не видя за деревьями лес, подливает масла в огонь. Ожидаем нового поворота в общественных потрясениях. Только не забываем, что мы все плывем в одной лодке. Руководителей много, грести только некому,

– заключает Леменов.