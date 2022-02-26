"С сегодняшнего дня магазины торговой сети АТБ, в которых есть подвальные помещения, открывают их для всех, кому негде укрыться в период воздушной тревоги. В них также будет сформирован необходимый запас питьевой воды", – написал Сергей Демченко, руководитель службы коммуникаций корпорации АТБ.

Укрытиями будут все работающие магазины сети. Список временно закрытых магазинов АТБ доступен по этой ссылке. А по этой ссылке доступен полный перечень магазинов сети АТБ по всей Украине, у которых есть подвальные помещения.

Спрятаться в подвальном помещении можно будет только в работающих сейчас магазинах, – отметил официальный представитель АТБ Сергей Демченко. – В период действия комендантского часа подвальные помещения и магазины будут закрыты,

– уточнил он.

Ранее сеть АТБ заявила, что работает в усиленном режиме в связи с военными действиями в Украине. В то же время, компания имеет достаточные запасы продуктов питания и товаров повседневного потребления, чтобы обеспечить максимально возможный при нынешних обстоятельствах ассортимент, а также предложить товары и продукты первой необходимости. Складских запасов сети хватает и для обеспечения наполнения полок АТБ, и для помощи украинским защитникам.

В отдельных локациях магазины АТБ могут временно закрываться на опасный период активных боевых действий, но сеть работает. Также в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией и многочисленными подрывами мостов могут быть перебои с поставками отдельных товаров, но АТБ интенсивно работает с поставщиками, чтобы получить их продукцию и оперативно координирует свою логистику, чтобы обеспечить наличие товаров на полках магазинов.