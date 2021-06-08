Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы, подготовленном для Международного валютного фонда, сообщает StateWatch.

Важно Украина существенно ослабляет карантин

Общая сумма нарушений составляет 26,5 миллиона гривен, из которых устранить удалось только 6,6. Зато еще 10,3 миллиона гривен считаются утраченными.

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В рамках аудита проверили территориальные органы МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Именно этим ведомствам в течение 2020 года выделяли на доплаты 4,7 миллиарда гривен.

Из полученных средств ведомство не потратило только 6 миллионов гривен, показав наибольшую результативность и скорость по расходованию средств COVID-фонда.

Аудиторы провели большую работу, вместе с тем в отчетах для МВФ не проанализирована основная аномалия расходов с COVID-фонда, а именно: выплаты в полицию во время борьбы с пандемией по общему объему были не намного меньше, чем выплаты медицинскому персоналу и часто платились быстрее и эффективнее, чем медикам, которые спасали пациентов,

– отметили в StateWatch.

Лидером по численности работников, получивших доплаты, и по среднему размеру выплат на 1 работника является Национальная полиция Украины. Доплаты получили 93 422 работника, средний размер выплаты на одного человека составляет 32 333 гривны.

Среди основных нарушений аудиторы выделили:

территориальные органы МВД на доплаты медицинским и другим работникам использовали 7,7 миллиона гривен из фонда. Хотя в учреждениях здравоохранения ведомства не было больных с пневмониями и людей с подозрением или подтвержденным COVID-19;

с пневмониями и людей с подозрением или подтвержденным COVID-19; отдельные медучреждения министерства осуществляли выплаты на 2,1 миллиона гривен при отсутствии подтверждения занятости работников на работах по ликвидации пандемии;

работников на работах по ликвидации пандемии; некоторые медицинские учреждения МВД назначали доплаты на 0,3 миллиона гривен работникам за время пребывания в отпуске , на больничном, обучении и т.д.;

, на больничном, обучении и т.д.; военным назначали доплаты без учета пропорциональности времени, в которое они обеспечивали порядок в условиях контакта с населением. На это потратили 1,5 миллиона гривен.

По материалам аудиторов 51 материал передан в правоохранительные органы.