Аудит так аудит: Кличко сам, вслед за Ткаченко, попросил проверить деятельность КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу Украины. Кличко просит о государственном финансовом аудите работы всех подразделений Киевской городской государственной администрации, причем за период с 2015 по 2019 год.

Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко на официальном сайте в понедельник, 16 сентября.

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В сообщении говорится, что некоторые СМИ распространяют информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в Киеве. Поэтому Кличко просит проверить фактическое состояние дел относительно:

► законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов;

► правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности;

► функционирования системы внутреннего контроля.

Такую просьбу Виталий Кличко направил председателю Государственной аудиторской службы.

В этот же день, 16 сентября, Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур. Мол, примерно 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена правления Кличко, "так и не довели до конца" и "ни один вор – не за решеткой".

Александр Ткаченко, напомним, сейчас является руководителем комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и депутатом от "Слуги народа". Ранее – генеральный директор "1+1". А вскоре, говорят в СМИ, претендент на должность городского головы Киева на следующих выборах.

Почему вокруг Кличко и КГГА столько разговоров?

В июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.



4 сентября Кабмин с новым премьером Алексеем Гончаруком во главе поддержал идею уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА, но Президент Украины Владимир Зеленский пока соответствующего указа не подписывал. Мол, пока наблюдает за работой.