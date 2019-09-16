20:49
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Аудит так аудит: Кличко сам, вслед за Ткаченко, попросил проверить деятельность КГГА

      154 Читати новину українською
      Виталий Кличко сам хочет полного аудита КГГА
      Виталий Кличко сам хочет полного аудита КГГА / КГГА

      Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу Украины. Кличко просит о государственном финансовом аудите работы всех подразделений Киевской городской государственной администрации, причем за период с 2015 по 2019 год.

      Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко на официальном сайте в понедельник, 16 сентября.

      Читайте также: Смотрим за ним, – Богдан о том, почему с увольнением Кличко не торопятся

      В сообщении говорится, что некоторые СМИ распространяют информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в Киеве. Поэтому Кличко просит проверить фактическое состояние дел относительно:

      ► законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов;
      ► правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности;
      ► функционирования системы внутреннего контроля.

      Такую просьбу Виталий Кличко направил председателю Государственной аудиторской службы.

      В этот же день, 16 сентября, Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур. Мол, примерно 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена правления Кличко, "так и не довели до конца" и "ни один вор – не за решеткой".

      Александр Ткаченко, напомним, сейчас является руководителем комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики и депутатом от "Слуги народа". Ранее – генеральный директор "1+1". А вскоре, говорят в СМИ, претендент на должность городского головы Киева на следующих выборах.

      Почему вокруг Кличко и КГГА столько разговоров?
      В июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

      4 сентября Кабмин с новым премьером Алексеем Гончаруком во главе поддержал идею уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА, но Президент Украины Владимир Зеленский пока соответствующего указа не подписывал. Мол, пока наблюдает за работой.

      blog_ava
      Низкое давление: причины гипотонии и что делать
      сегодня
      8938
      Теги: Новости Украины Слуга народа Новости Киева КГГА Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
      сегодня , 20:40 История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
      135
      Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину
      сегодня , 20:18 Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину
      160
      Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента
      сегодня , 19:01 Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента
      Ірина Поліщук 548
      Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку
      сегодня , 18:02 Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку
      Інна Жолобович 259
      В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      сегодня , 17:00 В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
      Блог Соцмережі 4682
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук