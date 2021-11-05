По мнению бывшего чиновника, заседания СНБО проводились "на хайпе" и превратилось в "штамповку санкций". Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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"Хайповый" СНБО
Арсен Аваков утверждает, что вещи, которые происходили на заседаниях СНБО, были недопустимы, поэтому он "не хотел принимать в этом участия". Правда, будучи главой МВД и членом СНБО введение санкций он преимущественно поддерживал, а иногда и оправдывал публично.
Каждый СНБО я приходил и ждал. Мне за 5 минут до заседания выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: "А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?"
– заявил Арсен Аваков.
В ответ ему показывали оперативную справку, но экс-министр утверждает, что в то время "такими справками был завален весь стол, но там половина лжи".
Кроме того, экс-глава МВД говорит, что на СНБО могли "с голоса" называть фамилии, которых в этих папках не было, но секретарь Совета Алексей Данилов на это спокойно реагировал и объяснял, что не успели внести.
Кратко о СНБО
- Совет национальной безопасности и обороны – это координационный орган, контролирующий деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вступают в силу после соответствующих указов президента.
- О СНБО больше всего стали говорить именно в 2021 году. Ведь власти часто используют именно этот механизм для введения санкций против лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.
- Так, именно по решениям СНБО в санкционные списки попали политики, которых финансирует Россия – Виктор Медведчук, Тарас Козак, Анатолий Шарий и другие. Также под санкциями оказались топ-контрабандисты, "воры в законе" и т.д.
- Роль Арсена Авакова в этом процессе очень интересна. К примеру, он полностью поддерживал санкции против Медведчука и Казака. А во время составления санкционного списка "воров в законе" возникли самые большие вопросы именно к возглавляемому им МВД, ведь там ошибочно оказались более сотни человек.
- Точно известно лишь, что Аваков не поддерживал лишь одни из последних санкций – против олигарха Дмитрия Фирташа, скрывающегося от украинского правосудия.