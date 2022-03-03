Соответствующую информацию обнародовал Арсен Аваков на 8-й день войны, которую Россия начала против Украины. Это произошло 3 марта.

Отметьте СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве

Дом Авакова в Харькове почти разрушили оккупанты

Мой дом в Харькове частично разрушен… Мой рабочий офис на Сумской (говорится об улице – 24 канал) чернеет выбитыми окнами и скрученными дверями. Отреставрированный ко Дню города фасад иссечен обломками,

– написал Аваков.

Экс-чиновник заявил, что люди получили легкие травмы и контузии.

Именно Аваков объяснил, что он находится в Киеве, привязанный к обороне. Объяснил, что он злой и сконцентрированный. Добавил, что многие харьковчане несут службу в созданном добровольческом батальоне терробороны Вооруженных сил Украины.



Как может действовать движение сопротивления/ Инфографика 24 канала

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