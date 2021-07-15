Ведь он не подавался на это место. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказала заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: Аваков не подавался в БЭБ

Она отметила, что за место главы БЭБ соревнуются более 40 кандидатов. Фамилии Арсена Авакова в этом списке нет.

Он точно туда не пойдет, потому что он не подавался,

– подчеркнула нардеп.

И пояснила, общая реформа БЭБ предусматривает, что все функции по расследованию экономических преступлений из Службы безопасности и Нацполиции выводятся в отдельный орган. Он будет аналитическим, а не силовым.

И добавила, эту реформу надо зафиксировать, проголосовав за новый закон об СБУ. Документ уже готов на уровне комитета, но там содержится более 2 тысяч правок.

"Разумеется, мы будем голосовать осенью. Я думаю, что в сентябре закон о СБУ будет проголосован и там уже окончательно выведут экономические преступления из традиционных ведомств, которые клали этих всех айтишников на пол и заламывали руки", – подчеркнула Кравчук.

Депутат также опровергла слухи об участии в конкурсе на должность директора БЭБ Данила Гетманцева. Якобы глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики также туда не подавался.

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