Ведь он не подавался на это место. Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказала заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Важно Рада проголосовала за отставку Авакова
Кравчук: Аваков не подавался в БЭБ
Она отметила, что за место главы БЭБ соревнуются более 40 кандидатов. Фамилии Арсена Авакова в этом списке нет.
Он точно туда не пойдет, потому что он не подавался,
– подчеркнула нардеп.
И пояснила, общая реформа БЭБ предусматривает, что все функции по расследованию экономических преступлений из Службы безопасности и Нацполиции выводятся в отдельный орган. Он будет аналитическим, а не силовым.
И добавила, эту реформу надо зафиксировать, проголосовав за новый закон об СБУ. Документ уже готов на уровне комитета, но там содержится более 2 тысяч правок.
"Разумеется, мы будем голосовать осенью. Я думаю, что в сентябре закон о СБУ будет проголосован и там уже окончательно выведут экономические преступления из традиционных ведомств, которые клали этих всех айтишников на пол и заламывали руки", – подчеркнула Кравчук.
Депутат также опровергла слухи об участии в конкурсе на должность директора БЭБ Данила Гетманцева. Якобы глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики также туда не подавался.
Бюро экономической безопасности: что известно о новом органе
- Верховная Рада 28 января 2021 поддержала создание Бюро экономической безопасности. Новый орган будет заниматься расследованием экономических преступлений. Сейчас такие правонарушения расследуют налоговая милиция, СБУ и Нацполиция.
- Известно, что новый орган заработает с 25 сентября 2021 года. А на следующий день уже перестанет функционировать Государственная фискальная служба.
- После того, как новосозданный орган заработает, налоговую милицию в Украине расформируют.
- По состоянию на 15 июля 57 кандидатов приняли участие в конкурсе на главу БЭБ. В список желающих попали глава ГФС Вадим Мельник, экс-министр финансов Александр Данилюк, экс-нардеп Николай Катеринчук, бывший глава Одесской ОГА Максим Куцый.