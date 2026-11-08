"Водитель уснул на несколько минут": в Хорватии перевернулся автобус, есть погибшие

Подробности ДТП сообщает издание Vijesti.

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Сколько человек пострадало?

В результате ДТП погибли два человека, еще более 30 получили травмы.

Авария произошла недалеко от транспортной развязки Иванич-Град.

По данным Министерства здравоохранения Хорватии, шесть человек получили тяжкие травмы, еще 27 – легкие.

Пострадавших доставили в больницы Загреба. Погибшие оказались гражданами Хорватии и Черногории.

В МИД Украины уточнили, что, по информации полиции Хорватии, среди погибших и пострадавших нет граждан Украины.

Что известно об аварии?

Автобус пробил защитное ограждение возле аварийной полосы и перевернулся на обочине.

Один из пассажиров, Марин Евич, рассказал, что примерно в 7:30 автобус начал съезжать на обочину, после чего врезался в защитное ограждение.

По его словам, автобус подняло на отбойник, после чего он несколько десятков метров скользил и переворачивался по полю.

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Когда транспорт остановился, пассажиры начали кричать. Некоторые люди оказались зажатыми сиденьями.

Другой пассажир, Никола Голубович, заявил, что незадолго до аварии водители поменялись местами на остановке.

По его словам, новый водитель заснул через несколько минут после этого.

В то же время официальная причина ДТП пока не установлена. Обстоятельства аварии должны выяснить в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в финском городе Канкаанпяа автобус с призывниками столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 14 человек.