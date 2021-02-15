В одном из парков аттракционов в провинции Хунань в Китае 13 февраля произошел авария – сломалась карусель прямо во время движения. По меньшей мере 16 человек получили травмы.

Все пострадавшие госпитализированы, трое человек находятся в тяжелом состоянии. Что стало причиной поломки – выясняет следствие.

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Что известно об аварии в парке развлечений в Китае

Инцидент произошел 13 февраля в уезде Шаоян (провинция Хунань на юго-востоке Китая).

В работе аттракциона цепной карусели произошел сбой, карусель упала, многие люди вылетели из люлек.

Пострадавших насчитали не менее 16, 3 из них – в тяжелом состоянии. Чудом никто не погиб.

После инцидента парк развлечений закрыли, ведется расследование причин падения карусели.

На кадрах с места события, опубликованных в соцсетях очевидцами, видно, что люди на карусели в момент ее падения находились довольно высоко над землей.

Авария на аттракционе в Китае: видео очевидцев из соцсетей

Неисправность на детской площадке в городе Хунань, Китай. 13.02.21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp - Рубен Абарка (@AbarcaRbn) 14 февраля 2021 г.

Вчера в уезде Шаоян провинции Хунань был сломан развлекательный проект. Летающие кресла, на которых ехали туристы, вышли из-под контроля и упали на землю. Некоторые туристы упали и получили травмы, а некоторые туристы получили травмы. В настоящее время в аварии пострадали 16 человек, из них 3 получили тяжелые травмы. На месте была создана группа по расследованию для дальнейшего расследования причин аварии. pic.twitter.com/lK9emZKeH5 - King Golden Wheel (@jtpmMFuVkkNboCG) 14 февраля 2021 г.

Место аварии, Нунцзикоу , город Ууфэнпу, уезд Шаоян pic.twitter.com/ygwhdFUIng - Покупки должны искоренить злого дьявола, рак КПК (@ mnrrfbLiZ2rqA0y) 13 февраля 2021 г.