Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева и Киевтеплоэнерго.
Смотрите также На Крещатике ветер повалил дерево прямо на тротуар: в сети показали последствия непогоды в Киеве
Прорыв сети возле Политехнического университета
В субботу, 21 июня, специалисты Киевтеплоэнерго локализовали повреждение теплосети на улице Борщаговской, в результате которого было затруднено движение транспорта в направлении бульвара Вацлава Гавела.
На месте патрульные осуществляют регулирование дорожного движения, а соответствующие службы проводят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании маршрута,
– сообщили полицейские.
Вода заняла целую полосу движения транспорта и тротуар. Из-под земли бушевал мощный фонтан горячей воды. Машины пытались проехать в водяном паре.
Аварию на теплосети сняли жители столицы: смотрите видео
Авто ехали по затопленной дороге: видео
Утечка воды на дорогу вблизи Политехнического университета произошла в 14:30. Авария возникла из-за повреждения теплосети. Сейчас специалистам удалось остановить утечку теплоносителя.
На месте бригада предприятия начнет подготовку к ремонту. Работы обещают провести в максимально сжатые сроки и быстро восстановить горячее теплоснабжение в дома клиентов.
Напомним, в апреле подобная ситуация сложилась на Печерске. Тогда горячая вода вытекла на улицу из-под земли и потекла в спуск к метро и затопила остановки общественного транспорта. Из-за аварии было затруднение движения транспорта и остановки водоснабжения.