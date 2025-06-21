Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на патрульную полицию Киева и Киевтеплоэнерго.

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Прорыв сети возле Политехнического университета

В субботу, 21 июня, специалисты Киевтеплоэнерго локализовали повреждение теплосети на улице Борщаговской, в результате которого было затруднено движение транспорта в направлении бульвара Вацлава Гавела.

На месте патрульные осуществляют регулирование дорожного движения, а соответствующие службы проводят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании маршрута,

– сообщили полицейские.

Вода заняла целую полосу движения транспорта и тротуар. Из-под земли бушевал мощный фонтан горячей воды. Машины пытались проехать в водяном паре.

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Утечка воды на дорогу вблизи Политехнического университета произошла в 14:30. Авария возникла из-за повреждения теплосети. Сейчас специалистам удалось остановить утечку теплоносителя.

На месте бригада предприятия начнет подготовку к ремонту. Работы обещают провести в максимально сжатые сроки и быстро восстановить горячее теплоснабжение в дома клиентов.

Напомним, в апреле подобная ситуация сложилась на Печерске. Тогда горячая вода вытекла на улицу из-под земли и потекла в спуск к метро и затопила остановки общественного транспорта. Из-за аварии было затруднение движения транспорта и остановки водоснабжения.