Авария Ан12 возле Львова: фамилии пострадавших

Появилась первая информация о людях (в том числе фамилии), которых удалось спасти после падения самолета Ан12 под Львовом. Сейчас они находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Все, что пока известно о тех, кто выжил в авиационной аварии, 24 каналу рассказал Игорь Стояновский, заместитель главного врача по хирургической работе 8-й Городской клинической больницы Львова.

Читайте также: Смертельная авария самолета Ан12 под Львовом: фото, видео

Что известно о пострадавших, находящихся в больнице

Стояновский рассказал, что в больнице сейчас три пациента – 66 года рождения, 69 года рождения, а также мужчина, которому 52 года. Они являются жителями разных городов Украины – Запорожья, Киева и Винницы. Двое – бортовые инженеры, один – техник.

Об обстоятельствах их травмирования мы не расспрашивали, на это просто не было времени. Сейчас они в интенсивной терапии после операции под наблюдением анестезиологов. В наблюдении врачей они будут нуждаться еще длительное время,

– рассказал врач.

Среди выживших по информации ТСН:

► Олег Шахов, инженер.

► Андрей Амелькин, инженер.

► Андрей Корякин, бортовой техник.

Все трое были в носовой части самолета.

Львовский городской совет официально сообщил о состоянии пострадавших следующее:

► Пациент 1966 года рождения: закрытый перелом правой плечевой кости со смещением фрагментов; ушиб мягких тканей грудной клетки; ушиб мягких тканей передней брюшной стенки.

► Пациент 1967 года рождения: тупая травма живота; ушиб грудной клетки; закрытый перелом вертлужной впадины справа; закрытый травматический вывих правого бедра.

► Пациент 1969 года рождения: сочетанная травма тела; закрытая черепно-мозговая травма; сотрясение головного мозга; ушибленная рана лобной области слева; тупая травма живота; открытый перелом левой голени со смещением фрагментов.

АВАРИЯ АН12: ХРОНИКА СОБЫТИЙ