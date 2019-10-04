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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Авария Ан12 возле Львова: фамилии пострадавших

      329 Читати новину українською
      Ан-12, Львов – фамилии пострадавших и погибших в аварии 04.10.2019
      Самолет АН12 / НПУ

      Появилась первая информация о людях (в том числе фамилии), которых удалось спасти после падения самолета Ан12 под Львовом. Сейчас они находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

      Все, что пока известно о тех, кто выжил в авиационной аварии, 24 каналу рассказал Игорь Стояновский, заместитель главного врача по хирургической работе 8-й Городской клинической больницы Львова.

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      Что известно о пострадавших, находящихся в больнице

      Стояновский рассказал, что в больнице сейчас три пациента – 66 года рождения, 69 года рождения, а также мужчина, которому 52 года. Они являются жителями разных городов Украины – Запорожья, Киева и Винницы. Двое – бортовые инженеры, один – техник.

      Об обстоятельствах их травмирования мы не расспрашивали, на это просто не было времени. Сейчас они в интенсивной терапии после операции под наблюдением анестезиологов. В наблюдении врачей они будут нуждаться еще длительное время,
      – рассказал врач.

      Среди выживших по информации ТСН:

      ► Олег Шахов, инженер.
      ► Андрей Амелькин, инженер.
      ► Андрей Корякин, бортовой техник.

      Все трое были в носовой части самолета.

      Львовский городской совет официально сообщил о состоянии пострадавших следующее:

      ► Пациент 1966 года рождения: закрытый перелом правой плечевой кости со смещением фрагментов; ушиб мягких тканей грудной клетки; ушиб мягких тканей передней брюшной стенки.

      ► Пациент 1967 года рождения: тупая травма живота; ушиб грудной клетки; закрытый перелом вертлужной впадины справа; закрытый травматический вывих правого бедра.

      ► Пациент 1969 года рождения: сочетанная травма тела; закрытая черепно-мозговая травма; сотрясение головного мозга; ушибленная рана лобной области слева; тупая травма живота; открытый перелом левой голени со смещением фрагментов.

      АВАРИЯ АН12: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Жертвы Авария самолета под Львовом авиация Новости Львова Чрезвычайное происшествие Постраждалі
      Источник: 24 канал
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