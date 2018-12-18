В Германии перевернулся автобус с украинцами и поляками.

Беда случилось на трассе Берлин-Гамбург, неподалеку от Гамбурга. Рейсовый автобус фирмы "Eurolinе", пассажирами которого были граждане Украины и Польши, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли двое поляков. 12 человек, среди которых гражданин Украины, получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу.