Авария
В Германии перевернулся автобус с украинцами и поляками.
Беда случилось на трассе Берлин-Гамбург, неподалеку от Гамбурга. Рейсовый автобус фирмы "Eurolinе", пассажирами которого были граждане Украины и Польши, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли двое поляков. 12 человек, среди которых гражданин Украины, получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу.
Источник: 24 Канал
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