Авария с актерами "Дизель Шоу": сегодня суд изберет меру пресечения водителю автобуса

В понедельник, 22 октября, Шевченковский райсуд Киева будет избирать меру пресечения водителю автобуса, подозреваемого в совершении ДТП, в которую попали актеры "Дизель Шоу". В результате этой аварии погибла актриса Марина Поплавская.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда Киева.

"22 октября на 16:00 назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Манюку М. В. – подозреваемому по ч. 2 ст. 286 УК Украины", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что судебное заседание состоится по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.