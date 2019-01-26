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      Авария с трубопроводом в Киеве: десятки домов остались без отопления

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      Из-за аварии с трубопроводом в Киеве десятки домов остались без отопления
      Из-за аварии с трубопроводом в Киеве десятки домов остались без отопления / Слово и Дело

      В Голосеевском районе Киева из-за повреждения магистрального трубопровода без отопления и горячей воды остались потребители на нескольких улицах.

      Аварию должны ликвидировать до вечера 26 января, сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

      Читайте также: В Киеве посреди зимы решили проложить водопровод: видео

      Без отопления остались 50 жилых домов, 5 школ, 6 детских садов, 1 больница и 14 ведомств на улицах Смолича, Касияна, Лятошинского, Якубовского (Теремки-2).

      Аварію трубопроводу ліквідовують
      Аварию трубопровода ликвидируют

      Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" прибыли для ликвидации повреждения. Сейчас там продолжаются ремонтные работы, во время которых коммунальщики должны заменить поврежденный трубопровод.

      Отметим, что завершить ремонтные работы и возобновить поставки отопления и горячей воды планируют до 20 часов вечера этого дня.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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