Авария с трубопроводом в Киеве: десятки домов остались без отопления

В Голосеевском районе Киева из-за повреждения магистрального трубопровода без отопления и горячей воды остались потребители на нескольких улицах.

Аварию должны ликвидировать до вечера 26 января, сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

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Без отопления остались 50 жилых домов, 5 школ, 6 детских садов, 1 больница и 14 ведомств на улицах Смолича, Касияна, Лятошинского, Якубовского (Теремки-2).



Аварию трубопровода ликвидируют

Аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" прибыли для ликвидации повреждения. Сейчас там продолжаются ремонтные работы, во время которых коммунальщики должны заменить поврежденный трубопровод.

Отметим, что завершить ремонтные работы и возобновить поставки отопления и горячей воды планируют до 20 часов вечера этого дня.