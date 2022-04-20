После того, как бомбу обнаружили возле военного госпиталя, констатировали, что ее вывезти невозможно. Потому людей просили переместиться в центр.

Напомним Возле ирпенской больницы обнаружили мощную авиационную бомбу: людей просят переместиться в центр

Никто не пострадал

Мэр Ирпеня Александр Маркушин опубликовал кадры последствий ликвидации авиабомбы. Она оставила большой кратер. Однако, к счастью, к разрушениям она не привела.

Маркушин поблагодарил взрывотехников, которые обезвредили бомбу.

Обезвреживание авиабомбы в Ирпене: смотрите видео

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