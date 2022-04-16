Обнародовала запись мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 15 апреля. Однако она датируется в первые дни полномасштабного вторжения России, 25 – 27 февраля.

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Где были цели их атак

В первые дни вторжения россияне атаковали авиацией украинскую территорию почти круглосуточно. Вражеские аппараты всегда вылетали с аэродромов Беларуси, где базировались.

На перехваченном аудио хорошо понятна структура работы пилотов истребителей Су-35С. Они тогда наносили удары по целям возле Киева, Житомира, Белой Церкви.

Должны были работать "до ленточки"

В этом им помогали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения модели А-50. "Радары" обозначали цели, которые были нашими самолетами или беспилотниками. Впоследствии истребители уже начинали атаку.

Следует заметить, что при этом им часто давали команду "до ленточки". То есть, самолеты должны были вести обстрел с территории Беларуси. Таким образом, у них было своеобразное страхование от полноценного ответа Воздушных сил ВСУ.

Перехваченный разговор российских пилотов: смотрите видео

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