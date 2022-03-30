Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Какая ситуация на Харьковщине по состоянию на 30 марта

По словам Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупационные войска постоянно наносили артиллерийские, минометные обстрелы, обстрелы из РСЗО, всего – 39 раз.

Удары пришлись на районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачев.

Кроме того, зафиксировали около 180 обстрелов из РСЗО типа "Град". Поэтому были пожары в Киевском, Шевченковском районе и Салтовке, где повреждены жилые дома, объекты торговли и другая гражданская инфраструктура.

По данным Штаба обороны, вражеской авиации по городу Харькову не наблюдали. Но продолжается активность вражеских беспилотных летательных аппаратов, "разведывающих" позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ,

– говорится в сообщении.

Также продолжаются активные бои в Изюмском направлении. За сутки ВСУ сбили 1 истребитель и 1 беспилотник врага.

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