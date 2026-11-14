"Это не очередное 11 сентября": почему в США полностью остановили все авиарейсы и при чем здесь ИИ

В частности, проверяется причастность к сбою новой системы искусственного интеллекта. Что известно об этом беспрецедентном для Северной Америки инциденте, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

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Что заявил об авиаколлапсе министр внутренней безопасности США?

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин вышел к журналистам у Белого дома с экстренным заявлением в связи с масштабным сбоем связи авиадиспетчеров, который парализовал аэропорты по всей стране. Это произошло 13 ноября поздно вечером по киевскому времени, событие транслировали все центральные телеканалы, а также специализированный парламентско-правительственный канал C-SPAN.

Чиновник пояснил, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приказало полностью приостановить все вылеты из-за "чрезвычайных обстоятельств". При этом он пытался погасить панику на фоне слухов о возможной кибератаке или диверсии, подчеркнув, что ситуация под контролем, и все самолеты благополучно приземлятся.

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Это не очередное 11 сентября, пока что это лишь сбой в телекоммуникациях... Нет никаких причин бояться за своих близких, которые сейчас находятся в полете... Но решение проблемы займет некоторое время– заявил Маллин.

В то же время министр признал, что следователи пока не исключают ни одной версии причин инцидента. В частности, они проверяют и причастность ИИ, поскольку накануне FAA развернуло во всех диспетчерских центрах новую ИИ-систему SMART, которую в Конгрессе уже критиковали за ненадежность.

Министр внутренней безопасности Маллин уверяет, что о новом "11 сентября" речи не идет: смотрите видео Fox News

Что известно о сбое в работе авиасообщения в США и подозрениях касаемо ИИ?

Приказ о полной остановке вылетов был издан в пятницу, 13 ноября 2026 года, в 15:54 по времени Восточного побережья США, а первые сообщения о проблемах поступили из чикагских аэропортов О'Хара и Мидвей. В результате инцидент привел к более чем 9000 задержкам и как минимум 623 отменам рейсов по всей стране, о чем активно сообщали американские СМИ, в частности CNN.

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Министр транспорта США Шон Даффи официально подтвердил, что причиной остановки стала проблема со связью, которая затронула все центры управления воздушным движением. Президент США Дональд Трамп был немедленно проинформирован о ситуации, которая стала первым подобным случаем с января 2023 года. На данный момент власти отрицают диверсию, но следователи продолжают проверять все версии.

В частности, речь идет и о возможной причастности к сбою новой системы искусственного интеллекта. В центре внимания оказалась система SMART – облачная платформа на базе ИИ, разработанная компанией Air Space Intelligence в рамках контракта на 875 миллионов долларов для оптимизации маршрутов, которую официально запустили на общенациональном уровне 12 ноября, менее чем за 24 часа до сбоя.

В сети предполагают, что сбой мог возникнуть из-за технических трудностей при интеграции нового облачного сервиса с устаревшими аналоговыми системами FAA, некоторые из которых до сих пор используют технологии 1980-х годов. Группа конгрессменов-демократов уже обратилась в Управление по вопросам подотчетности правительства с требованием провести аудит системы из-за опасений, что ИИ может "галлюцинировать" критически важную информацию.