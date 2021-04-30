В деле авиакатастрофы АН-26, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, появились новые подозреваемые. Такие выводы сделали прокуроры Специализированной прокуратуры совместно со следователями ГБР.

Трех военнослужащих подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе

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Новые подозреваемые

По данным следствия, к авиакатастрофе в Харьковской области причастны:

заместитель командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще один заместитель командира;

депутат Харьковского областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

В Офисе генпрокурора заявили, что всем подозреваемым вручили также ходатайство об избрании мер пресечения. Сторона обвинения, в суде будет просить о применении к ним домашнего ареста.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве планируется завершить уже в мае 2021 года.

Обратите внимание! Ранее, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения 3 военным чиновникам, которых подозревают в крушении самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года. Среди них – командующий Воздушных сил ВСУ, командир воинской части в Чугуеве и руководитель полетов.

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: главное

25 сентября 2020 года самолет Ан-26 с 27 людьми на борту разбился в Харьковской области. Тогда, в жуткой авиакатастрофе погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось лишь 1 курсанту.

По результатам расследования специальной правительственной комиссии, к трагедии привела недостаточная подготовка экипажа и нарушение правил полета.



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