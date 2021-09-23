В авиакатастрофе погиб весь экипаж самолета. На борту находились шесть человек, сообщают российские СМИ.

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Борт проводил проверку радиотехнического обеспечения

Самолет принадлежал фирме "Летние проверки и системы". В среду, 22 сентября, борт как раз проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения в регионе. В 38 километрах от Хабаровска связь с самолетом оборвалась.

Ан-26 искал вертолет Росавиации

К поискам Ан-26 приступил вертолет Росавиации. В российском МЧС предполагали, что самолет мог исчезнуть с радаров из-за плохой видимости и непогоды. Еще одна предварительная версия трагедии – ошибка пилотирования.

Очевидцы говорят, что перед катастрофой Ан-26 пролетел очень низко, так, что мог задеть вышки связи.

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По факту гибели шестерых человек российские правоохранители открыли уголовное дело, они расследуют нарушение правил безопасного движения.

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