Дело закрыли в связи с отсутствием у Назарова состава уголовного преступления.
Кстати Назаров не сбивал самолет, это сделала Россия, – Хомчак резко высказался о катастрофе Ил-76
Почему Назарова оправдали
Обнаружили, что утверждение предварительного судебного заключения было неправильным. В нем говорилось, что Назаров мог предотвратить террористический акт, в результате которого сбили самолет Ил-76.
Авиакатастрофа Ил-76: что известно
- Трагедия произошла ночью 14 июня 2014 года над Луганском. Террористы подбили военный транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- В результате погибли 49 человек, среди них 40 десантников с 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
- Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. В частности, заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова.
- Родственники погибших обвинили в трагедии Назарова.
- Суд признал генерал-майора виновным в служебной халатности и приговорил его к 7 годам тюрьмы, однако он подал апелляцию. Собственно, по ней военного оправдали.