Дело закрыли в связи с отсутствием у Назарова состава уголовного преступления.

Кстати Назаров не сбивал самолет, это сделала Россия, – Хомчак резко высказался о катастрофе Ил-76

Почему Назарова оправдали

Обнаружили, что утверждение предварительного судебного заключения было неправильным. В нем говорилось, что Назаров мог предотвратить террористический акт, в результате которого сбили самолет Ил-76.

Авиакатастрофа Ил-76: что известно

  • Трагедия произошла ночью 14 июня 2014 года над Луганском. Террористы подбили военный транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
  • В результате погибли 49 человек, среди них 40 десантников с 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
  • Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. В частности, заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова.
  • Родственники погибших обвинили в трагедии Назарова.
  • Суд признал генерал-майора виновным в служебной халатности и приговорил его к 7 годам тюрьмы, однако он подал апелляцию. Собственно, по ней военного оправдали.