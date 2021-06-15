Семьям жертв авиакатастрофы выплатят 100% компенсации. Такое заявление сделал пресс-секретарь иранской судебной власти Голамхосейн Эсмаили.

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Компенсации родственникам до решения суда

В Иране отмечают: выплата компенсаций является преимуществом и положительным моментом. Представитель судебных властей отметил: Иран проведет детальные расследования по всем аспектам дела об аварии. Сейчас же в Иране заявляют: другим странам не стоит комментировать, пока идет суд.

Обратите внимание! 30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования авиакатастрофы МАУ. В нем отметили, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Прокуратура обвиняет в причастности к катастрофе МАУ 10 человек.

Иран обещал семьям жертв по 150 тысяч долларов

Отметим, что ранее Тегеран заявил, что семьям погибших в трагедии 8 января 2020 года выплатит по 150 тысяч долларов. Всего на суммы компенсаций в госбюджете Ирану выделили 200 миллионов евро.

В украинском МИД относительно суммы выплат объяснили: она должна быть определена в переговорах. В решении должны учесть и международную практику таких компенсаций.

Ранее, в августе, заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что международные документы и договоры будут критериями суммы компенсации, которую Иран собирается выплатить семьям жертв.