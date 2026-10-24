На Филиппинах разбились два военных самолета: погибли четверо пилотов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Военно-воздушные силы Филиппин.

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Что известно об авиакатастрофе?

Авария произошла 23 октября во время учебного полета. В ней участвовали два самолета SF-260, которые упали на территории авиабазы Фернандо в провинции Батангас.

В результате катастрофы погибли все четверо пилотов, находившихся на борту обоих самолетов. Других пострадавших, по данным военных, нет.

Местные СМИ сообщают, что самолеты могли столкнуться в воздухе. Однако официально причину аварии пока не установили.

Военно-воздушные силы Филиппин начали расследование обстоятельств катастрофы. До его завершения полеты учебных самолетов SF-260 приостановлены.

На Филиппинах уже происходили смертельные авиакатастрофы с участием самолетов этого типа. В мае 2026 года двое пилотов погибли в результате падения SF-260 в горной местности на севере страны. Еще одна авария произошла в январе 2023 года: учебный самолет SF-260 TP Marchetti разбился во время тренировочного полета, тогда также погибли два пилота.

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Самолеты SF-260 используются для подготовки военных летчиков. Кроме того, филиппинские военные применяли их в ходе операции против боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство", захвативших город Марави в 2017 году.

Напомним, 5 сентября недалеко от Афин во время авиашоу разбился двухместный греческий истребитель F-4 Phantom, в результате катастрофы погибли оба пилота. Самолет упал примерно в двух километрах от аэропорта авиабазы Танагра, где проходило мероприятие.

За несколько секунд до падения истребитель выполнял правый разворот на высоте всего нескольких метров над землей, после чего врезался в землю и загорелся. Пожар распространился на близлежащий лес, поэтому для его локализации были задействованы 11 пожарных самолетов и вертолетов.

Сообщений о пострадавших среди зрителей авиашоу или местных жителей не поступало. Истребитель участвовал в ежегодном авиашоу Athens Flying Week, которое собирает военные и гражданские авиационные команды из десятков стран.