Гитанас Науседа и Олаф Шольц прокомментировали возможность привлечения России в авиакатастрофу в Вильнюсе. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Delfi и Tagesschau.

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Какова позиция президента Литвы

Гитнас Науседа выразил обеспокоенность по поводу недавней авиакатастрофы, произошедшей вблизи Вильнюса, отметив, что любой инцидент в Европе сейчас может вызвать подозрения относительно диверсии России.

Нужно признать, что действия России, ее деструктивное поведение теперь заставит едва ли не каждую авиакатастрофу рассматривать через такую призму, как вероятное вмешательство российских спецслужб,

– подчеркнул Науседа.

Он добавил, что хотя конкретные причины трагедии еще не выяснены, нельзя исключать возможность вмешательства внешних сил, в частности российских спецслужб. По его словам, поведение России заставляет сомневаться в случайности таких событий, и они должны быть тщательно расследованы.

Что об авиакатастрофе думает канцлер Германии

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц также прокомментировал ситуацию, подчеркнув важность осторожного подхода к выводам. Он подтвердил, что расследование катастрофы продолжается, но пока нет достаточных доказательств, чтобы утверждать, что Россия имеет отношение к инциденту.

Поэтому этот случай надо тщательно расследовать. Но часть серьезности нашего подхода заключается в том, что мы кого-то в чем-то обвиняем только тогда, когда можем это должным образом доказать,

– отметил Шольц.

Канцлер сказал, что хотя версия о российском вмешательстве не исключена, в таких ситуациях важно собрать все факты.

Что известно об авиакатастрофе в Литве 25 ноября