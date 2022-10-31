Армия и флот Соединенных Штатов Америки одни из самых мощных в мире. Известно, что флагман ВМС сверхдержавы совершил первый международный визит в Европу.

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Что известно о визите корабля

Американский Форд отправился в путешествие из города Норфолка, штат Вирджиния, еще 4 октября. На корабле будут проводить многонациональные морские учения в Атлантическом океане. В них примут участие союзники США и страны-члены НАТО:

Канада;

Испания;

Дания;

Нидерланды;

Германия.

Мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами в открытом море, тренируя нашу оперативную совместимость и взаимозаменяемость. Посещение Галифакса дает нам шанс построить прочные отношения с нашими партнерами и позволяет нашим морякам исследовать богатую культуру других стран, сказал капитан авианосца Пол Ланзилотта.

Однако важно, что Шотландия – это не конечная точка маршрута корабля. Он должен прибыть в середине ноября в портовый город Постмут, расположенный в Великобритании. Точные сроки учений и прибытия Gerald R. Ford в Англию не разглашаются из соображений безопасности.

Что означает прибытие Gerald R. Ford в Европу

Очевидно, что страны НАТО планируют усиливать партнерство и сплачиваться, чтобы вместе эффективно противостоять потенциальным угрозам. Россия одна из тех стран, которая создает препятствия для того, чтобы в Европе был мир. Для государства-террориста тесное сотрудничество стран Североатлантического альянса только создает новые проблемы.

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Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал, когда Украина вступит в НАТО и Европейский Союз. По его словам, говорить о конкретных сроках вступления нашего государства в эти альянсы еще рано, однако определенные процессы уже проходят.

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