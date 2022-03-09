Российская авиация использовала минимум 8 неуправляемых бомб

Об этом говорится в сообщении всемирной правозащитной организации Amnesty International. Правозащитники заявили об этом по итогам расследования.

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Авиаудар был нанесен 3-го марта около 12 часов. Из-за бомбежки улиц Вячеслава Чорновола и Круговой погибли гражданские и пострадали окружающие дома.

Основываясь на новых интервью, проверке и анализе видеодоказательств, группа кризисного реагирования Amnesty International пришла к выводу, что нападение, скорее всего, было нанесено российской авиацией с использованием по меньшей мере восьми неуправляемых авиабомб,

– говорится в сообщении.

Авиаудар должны расследовать как военное преступление

Джоанна Маринер, директор Amnesty International, заявила, что авиаудар был безжалостным и неизбирательным нападением на людей.

Она сказала, что Международный уголовный суд должен расследовать этот авиаудар как военное преступление.

Большинство жертв стояли в очереди за едой

В Amnesty International заявили, что не смогли идентифицировать "законную военную цель на месте удара или вблизи него".

Сообщается, что спутниковые снимки от 28 февраля показывают очередь людей у здания, которое пострадало от авиаудара.

Amnesty International считает, что большинство жертв стояли в очереди за едой, когда ударили ракеты.

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