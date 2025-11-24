Россияне ударили по Славянску: ранены 5 человек, среди них два ребенка, много разрушений

Российские войска 24 ноября нанесли авиаудар по городу Славянск в Донецкой области. По меньшей мере 5 человек получили ранения, среди них два ребенка.

Гражданская инфраструктура подверглась серьезным разрушениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Там показали соответствующие кадры.

Какие последствия удара по Славянску?

По данным спасателей, в результате российского удара в городе повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также местное предприятие. Загорелся гараж и мусор. В общем пострадали 5 человек.

Более того, под вражеским прицелом также оказались Краматорск и поселок Черкасское. Повреждены более 20 частных домов, админздание, магазин. На местах ударов возникли пожары, но их уже ликвидировали.

Разрушения в результате российского авиаудара / ГСЧС Украины

Что известно о ночной атаке?