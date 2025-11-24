Гражданская инфраструктура подверглась серьезным разрушениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Там показали соответствующие кадры.

Смотрите также Думал, что потолок упадет от ударов, – пострадавший рассказал, как едва пережил атаку по Харькову

Какие последствия удара по Славянску?

По данным спасателей, в результате российского удара в городе повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также местное предприятие. Загорелся гараж и мусор. В общем пострадали 5 человек.

Более того, под вражеским прицелом также оказались Краматорск и поселок Черкасское. Повреждены более 20 частных домов, админздание, магазин. На местах ударов возникли пожары, но их уже ликвидировали.

Разрушения в результате российского авиаудара / ГСЧС Украины

Что известно о ночной атаке?