Гражданская инфраструктура подверглась серьезным разрушениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Там показали соответствующие кадры.
Какие последствия удара по Славянску?
По данным спасателей, в результате российского удара в городе повреждены два многоквартирных и один частный дом, а также местное предприятие. Загорелся гараж и мусор. В общем пострадали 5 человек.
Более того, под вражеским прицелом также оказались Краматорск и поселок Черкасское. Повреждены более 20 частных домов, админздание, магазин. На местах ударов возникли пожары, но их уже ликвидировали.
Разрушения в результате российского авиаудара / ГСЧС Украины
Что известно о ночной атаке?
Оккупанты в очередной раз обстреляли Одесскую область, нанеся удар по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование. На не эксплуатируемом судне возникло возгорание, его уже ликвидировали.
В Чернигове, по данным городской военной администрации, в результате падения беспилотника в частном секторе загорелся дом. Из-за этого по меньшей мере два человека пострадали. Они получили ожоги.
По данным Воздушных сил, в целом произошло попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, и зафиксировали падение обломков дрона на одной локации. Вследствие этого, согласно обнародованным данным, есть повреждения.