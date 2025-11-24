Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Там показали відповідні кадри.
Дивіться також Думав, що стеля впаде від ударів, – потерпілий розповів, як ледь пережив атаку по Харкову
Які наслідки удару по Слов'янську?
За даними рятувальників, внаслідок російського удару у місті пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, а також місцеве підприємство. Загорівся гараж та сміття. Загалом постраждали 5 осіб.
Ба більше, під ворожим прицілом також опинилися Краматорськ та селище Черкаське. Пошкоджені понад 20 приватних будинків, адмінбудівля, магазин. На місцях ударів виникли пожежі, але їх уже ліквідували.
Руйнування внаслідок російського авіаудару / ДСНС України
Що відомо про нічну атаку?
Окупанти вкотре обстріляли Одеську область, завдавши удару по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання. На не експлуатованому судні виникло загорання, його вже ліквідували.
У Чернігові, за даними міської військової адміністрації, внаслідок падіння безпілотника в приватному секторі загорівся будинок. Через це щонайменше двоє людей постраждали. Вони отримали опіки.
За даними Повітряних сил, загалом сталося влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, і зафіксували падіння уламків дрона на одній локації. Внаслідок цього, згідно з оприлюдненими даними, є пошкодження.