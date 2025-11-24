Росіяни вгатили по Слов’янську: поранені 5 людей, серед них дві дитини, багато руйнувань

Російські війська 24 листопада завдали авіаудару по місту Слов’янськ у Донецькій області. Щонайменше 5 людей зазнали поранень, серед них – дві дитини.

Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Там показали відповідні кадри.

Дивіться також Думав, що стеля впаде від ударів, – потерпілий розповів, як ледь пережив атаку по Харкову

Які наслідки удару по Слов'янську?

За даними рятувальників, внаслідок російського удару у місті пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, а також місцеве підприємство. Загорівся гараж та сміття. Загалом постраждали 5 осіб.

Ба більше, під ворожим прицілом також опинилися Краматорськ та селище Черкаське. Пошкоджені понад 20 приватних будинків, адмінбудівля, магазин. На місцях ударів виникли пожежі, але їх уже ліквідували.

Руйнування внаслідок російського авіаудару / ДСНС України

Що відомо про нічну атаку?