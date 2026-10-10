Об этом сообщили в Запорожской областной государственной администрации.

Что известно о последствиях удара по городу?

Вражеские авиабомбы попали по гражданским объектам города утром в выходной день. Повреждения получили не только пятиэтажный жилой дом, но и ряд других зданий в нескольких районах областного центра.

На местах попаданий сразу приступили к работе экстренные службы и спасатели. Специалисты извлекают людей из-под завалов, а также тушат пожары, возникшие после взрывов.

Количество людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных зданий, пока точно неизвестно. Экстренные службы продолжают обследовать завалы и оказывать помощь пострадавшим.

По состоянию на утро известно, что 2 человека получили ранения и еще 2, к сожалению, погибли.

Информация о состоянии раненых и окончательных последствиях очередного обстрела постоянно уточняется местными властями. К разбору завалов привлечена специальная техника и коммунальные службы города.

Последствия российского удара по Запорожью / Запорожская ОГА

Напомним, Россия совершила атаку дронами на различные регионы Украины. В частности, взрывы слышали в Ивано-Франковске и Луцке. Работала противовоздушная оборона.