Три из них – это город Черкассы и один – Чернобаевский район. К счастью, травмированных и раненых нет. Об этом сообщил глава ОГА Александр Скичко.

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В целом ситуация контролируется. Без паники! Мы сегодня подключили в ситуационный центр полиции 120 камер. Мы расширяем сеть укрытий,

– сказал чиновник.

"Хочу обратиться ко всем, кто внимательно следит и звонит по телефону на 102. Очень важно, чтобы вы проверяли информацию, которую предоставляете. Потому что вызовов очень много – их тысячи. Обработать их занимает определенное время. Просим максимально проверить. Полиция должна заниматься обнаружением реальных ДРГ ", – добавил он.

Александр Скичко напомнил, что в области – комендантский час с 20:00 до 06:00.

Скичко опроверг фейк

Глава ОГА также опроверг фейк. Он обнародовал видео с взрывом и отметил, что это не Черкассы.

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