В компании сразу же попросили прощения и предположили, что капсула могла выпасть из грузовика.

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Теперь опасную капсулу ищут на территории размером с Британию, то есть более 240 тысяч квадратных километров.

Справка. Для сравнения – площадь Киева составляет всего 839 квадратных километров. Можно только представить, какими тяжелыми будут поиски.

Сейчас продолжаются сверхсложные обыски трассы движения грузовика протяженностью более 1100 километров от Севера Ньюмена и до хранилища в северо-восточном пригороде Перта.



Приблизительный маршрут грузовика / Фото с Google Maps

Пропажу обнаружили не сразу

Непонятно как давно исчезла капсула, но она является частью датчика, который используется для измерения плотности подачи железной руды. Когда этот датчик распакован для проверки 25 января, он оказался сломанным, с отсутствием одного из четырех крепежных болтов и винтов.

Местные власти подозревают, что ослабление винтов и болта вызвала вибрация от движения грузовика, а радиоактивная капсула из датчика выпала из упаковки, а затем из щели в грузовике.

Насколько опасна капсула с цезием

Серебряная капсула диаметром 6 миллиметров и длиной 8 миллиметров содержит цезий-137, излучающий 10 рентгеновских лучей в час.

Власти рекомендуют людям держаться на расстоянии не менее пяти метров, поскольку облучение может вызвать радиационные ожоги или лучевую болезнь, хотя они добавляют, что риск для общества в целом относительно низкий.

Воздействие небольших количеств металла похоже на "получение 10 рентгеновских лучей в час, для сравнения, по количеству – это излучение, которое можно получить за год, просто прогуливаясь вокруг".

Ранее на территории начальной школы в пригороде Сент-Луиса, что в США, неожиданно обнаружили неприемлемый уровень радиоактивного загрязнения. В докладе отмечается, что радиоактивное загрязнение, обнаруженное в начальной школе, имело высокий уровень тория-230, который "излучает очень вредное альфа-излучение". Другие радиоактивные изотопы, такие как свинец-210, были обнаружены в концентрации, которая в 22 раза превышала ожидаемый радиационный фон, абсолютно неприемлемый.