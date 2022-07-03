Анонсировал экономические ограничения против страны-агрессорки премьер-министр Австралии Энтони Албенизи во время пресс-конференции в Киеве 3 июля. 24 канал передает детали.

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Какие санкции против России планирует ввести Австралия

Глава австралийского правительства подчеркнул, что его страна присоединилась к поддержке Украины в войне против России, как и все цивилизованные государства мира. Среди прочего, чиновник заявил, что Австралия объявит дополнительные экономические санкции и персональные ограничения против россиян.

Энтони Албенизи пояснил, что говорится о запрете въезда в Австралию 16 российским министрам и олигархам. Вместе с тем персональные ограничения будут касаться 62 физических лиц из России и более 300 других субъектов из страны-агрессорки.

Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность России финансировать свою войну, присоединимся к Канаде, Японии, Соединенным Штатам Америки и Великобритании в этих санкциях. Война в Украине влияет на весь мир, на международное право, на нашу жизнь,

– подытожил австралийский премьер.

К слову, чиновник признал экономический шантаж России, в частности в области энергоресурсов, продовольствия и торговли, и заверил, что страны всего цивилизованного мира поддерживают друг друга и размышляют о том, как, в частности, обеспечить транспортировку украинского зерна.

Подробнее – пресс-конференция Владимира Зеленского и премьер-министра Австралии Энтони Албенизи: смотрите видео