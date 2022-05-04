В общей сложности под санкции попали 110 человек. Речь идет о более чем 70 российских политиках, а также о более 30 "марионеточных" украинских чиновников из "ЛНР" и "ДНР".

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Санкции наложили после начала штурма "Азовстали"

Соответствующее решение в Австралии явилось ответом на штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе оккупантами.

Министр иностранных дел Мэрис Пейн отметила, что санкции и запрет на въезд, которые касаются 110 человек, – ответ на нарушение суверенитета Украины. Она подчеркнула, что часть парламентариев отдали свой голос за резолюцию. В нем депутаты призвали Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской областей. Позже большинство проголосовало за ратификацию договоров с этими регионами.

Австралия подтверждает нашу непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины,

– заявила сенатор Пейн.

Известно, что в санкционный список попал политик Олег Матвеев. Причиной тому стало распространение дезинформации, а также пропаганды.

Как рупор президента Путина он даже лицемерно выступал за выплату репараций за ущерб, причиненный западными санкциями и самой войной,

– подчеркнула Пейн.

С начала войны Австралия ввела санкции против 812 физических и 47 юридических лиц. Таким образом страна отреагировала на полномасштабное вторжение России на территорию Украины, которое началось 24 февраля.

Против России готовят 6 пакет санкций

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поделился деталями о 6 пакете санкций против России. В нем говорится об ограничениях в банковской системе, а также об эмбарго на нефть.

Так, в России от платежной системы SWIFT планируют отключить еще больше банков. Кроме того, новый пакет санкций должен наложить эмбарго на нефть страны-агрессора. А еще в нем сформируют список тех, кто занимается созданием и распространением дезинформации в пользу Кремля.

Заметим, что по всему миру начинают отказываться от газа и угля из России. В Евросоюзе планируют развить сотрудничество со странами Африки. Оно позволит наладить поставку голубого топлива.

В то же время, от российского угля отказались в Индии. Сделал это крупнейший импортер страны, компания Tata Steel. Соответствующий план попытаются воплотить в жизнь уже в следующем квартале.