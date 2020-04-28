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      Австралия и Новая Зеландия выходят из карантина: там открывают пляжи

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      Австралия и Новая Зеландия выходят из карантина: там открывают пляжи
      В Австралії та Новій Зеландії відкривають пляжі / Getty images

      Частично снимают карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Австралии и Новой Зеландии. Так, в крупнейшем городе Австралии, Сиднее, 28 апреля открыли пляжи для местных жителей.

      Вони були закриті упродовж місяця, аби стримати поширення інфекції. У штаті Новий Південний Вельс планують з 1 травня дозволити дорослим у складі не більше двох осіб ходити в гості. Водночас, діти повинні будуть залишатися вдома. Про це з посиланням на австралійські ЗМІ передає Інтерфакс-Україна.

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      З 28 квітня в Новій Зеландії також почало діяти послаблення режиму самоізоляції. Так, біля закладів швидкого харчування, зокрема, мережі McDonald's, а також біля кав'ярень вже є скупчення та довгі черги.

      Однак у Новій Зеландії й надалі закриті паби, перукарні і багато магазинів.

      пляжі Австралія
      Австралійські пляжі відновлюють роботу / Фото Getty images

      пляжі Австралія
      Понад місяць пляжі були закриті через карантин / Фото Getty images

      Втім, поки там, як і в Австралії, радіють відкриттю пляжів. Особливою популярністю зараз користуються пляжі міста Крайстчерч, відомі серед серфінгістів.

      пляж Австралія
      Люди після зняття обмеження на одному з австралійських пляжів / Фото Getty images

      Яка ситуація з коронавірусом в Австралії та Новій Зеландії?В Австралії від початку спалаху зареєстрували 6 721 випадок COVID-19, померли там 83 людини. У Новій Зеландії випадків ще менше – всього зафіксували 1 472 особи з коронавірусною інфекцією. Смертельних випадків там 19.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новая Зеландия Австралия
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