В Австрии с середины июня позволят не носить защитные маски в магазинах. Однако масочный режим сохранится в общественном транспорте, медицинских учреждениях, включая аптеки, и в местах, где трудно соблюдать правила социального дистанцирования, например, в парикмахерских.

Епідеміологічна ситуація в Австрії покращується, тому влада країни вирішила почати наступний етап послаблень карантинних обмежень. Про це повідомляє The Local.

Важливо Austrian Airlines відновить польоти в Україну 22 червня: ціни та напрямки

Канцлера Австрії Себастьяна Курца попередив, що, хоча кількість нових інфекцій зменшилася, вона може швидко відновити зростання. Також він закликав громадян використовувати "здоровий глузд", щоб не піддавати ризику інших людей.

Що дозволять з середини червня в Австрії

Скасування маскового режиму у магазинах.

Продовжать роботу ресторанів до 1 години ночі.

Чинний ліміт у чотири дорослих на стіл також скасують.

Актуально Президента Австрії схопили на порушенні карантину: він сидів у кафе

Карантинні обмеження в Австрії

В Австрії ресторани, бари й кафе повинні закриватися не пізніше 23 години. Відвідувачам дозволяється продовжувати сидіти за столиками й після цього часу, проте офіціантам заборонено їх обслуговувати.

У країні пом'якшення карантинних заходів почалося ще з 14 квітня, а вже з 1 травня відкрили всі магазини, торгові центри та перукарні, а також спортивні майданчики.

З 4 травня у школярів розпочалась підготовка до іспитів, а самі школи запрацювали 15 травня.

Причиною послаблення карантину в Австрії місцева влада назвала успіхи в боротьбі з поширенням коронавірусу – менше як 100 нових випадків зараження за добу.

Зверніть увагу! В Австрії 29 травня не було жодного летального випадку серед інфікованих коронавірусом. У цілому з початку епідемії зафіксовано 668 смертей з 16 571 випадків захворювання.