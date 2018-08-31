Австрийские инженеры создали робота для зарядки электромобиля

Зарядка электрокара – процесс достаточно длительный. Подходили бы для этих высокотехнологичных машин и соответствующие зарядные станции, где, например, авто обслуживали бы не люди, а роботы. Чем-то похожим в свое время уже щеголяла Tesla. И вот теперь об испытаниях роботизированной зарядной станции для электрокаров заявила команда исследователей из Технического университета Граца.

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