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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Австрийские инженеры создали робота для зарядки электромобиля

Автотехнологии 8 Читати новину українською

Зарядка электрокара – процесс достаточно длительный. Подходили бы для этих высокотехнологичных машин и соответствующие зарядные станции, где, например, авто обслуживали бы не люди, а роботы. Чем-то похожим в свое время уже щеголяла Tesla. И вот теперь об испытаниях роботизированной зарядной станции для электрокаров заявила команда исследователей из Технического университета Граца.

Больше – смотрите в видео.

Теги: Авто Автотехнологии
Источник: 24 канал
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