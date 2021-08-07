Мать 16-летней Надежды Балан – Ирина рассказала, в каком состоянии находится ее дочь. По словам женщины, врачи делают все возможное для спасения, но состояние девушки крайне тяжелое.

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Вся надежда на молодой организм

У нее раздроблен таз, порваны почка и селезенка, сломаны ноги и ребра, пробито легкое. Медики говорят, что вся надежда на молодой выносливый организм,

– сказала мать.

Ирина отметила, что родители 32-летней водительницы обещали материально помочь. Однако, лечение в детской реанимации настолько дорогое, что является неподъемным для многодетной семьи Надежды.

"Наша дочь хотела заработать за лето себе на учебу в колледже, а теперь мы вынуждены обратиться ко всем неравнодушным людям", – добавила женщина.

Обратите внимание! Все, кто имеет желание материально помочь Надежде, могут перевести средства на карту отца девушки – Владимира Балана 5168 7451 0849 9267.

Что известно о ДТП в Одесской области

ДТП произошло 5 августа на трассе Одесса – Черноморск.

Автомобиль Kia Magentis влетел в торговую точку с арбузами.

В результате аварии пострадали продавщица и водитель.

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