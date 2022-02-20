Решение главарей боевиков о так называемой "эвакуации" расценивают как незаконное перемещение граждан Украины через государственную границу. Вероятно, это происходит несмотря на волю самих "эвакуированных". Соответствующее заявление сделал Тарас Малышевский – генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону.

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По факту картина следующая: автобусы стоят по несколько часов и дети измучены, прислонившись к окнам спят. А их родители пытаются выяснить, что они здесь делают,

– рассказал Малышевский.

По словам генконсула, люди продолжают прибывать в Россию. В частности, на расстояние 300 километров от государственной границы. В город Волгодонск привезли более 100 человек.

Украинское консульство будет принимать обращения "эвакуированных" и оказывать им помощь в пределах своих полномочий.

Люди жалуются, что Россия не выполнила обещаний

"Эвакуированные" с оккупированных территорий жалуются: им обещали в стране-агрессоре комфортные условия. В то же время "помогать" Россия готова только на словах.

В частности, всю ночь с 18 на 19 февраля автобусы с женщинами, пожилыми людьми и детьми простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области.

Известно, что среди "эвакуированных" есть младенцы. СМИ сообщили, что у них заканчивались смеси.

Люди жаловались на ужасные условия. Дети – голодные и замерзают.

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