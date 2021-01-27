Автограф французского государственного деятеля и полководца Наполеона Бонапарта хотят выставить на продажу. Его цена может составить 1 миллион евро.

Источник: ТАСС

Этот артефакт впервые представят в Париже 27 января. Ему более 200 лет.

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Происхождение автографа

Французский историк и коллекционер Жан-Эмманюэль Ро совсем случайно приобрел рукописный рассказ полководца еще полвека назад. Там описана битва под Аустерлицем в 1805 году.

Известно, что его надиктовал сам французский император и засвидетельствовал его достоверность собственными примечаниями – написал дату и оставил свою подпись. Поэтому он решил выставить его на всеобщее обозрение в галерее к 200-летию смерти Наполеона.

Автограф долгие годы хранился у потомков генерала Бертрана, которому Наполеон продиктовал эти записки о своей знаменитой военной победе,

– рассказал историк.

Последние годы жизни

Свои воспоминания об Аустерлице император диктовал годы спустя, когда находился в ссылке на острове Святой Елены. Там он оказался после поражения в битве при Ватерлоо и провел последние годы своей жизни.

Он умер 5 мая 1821 года.

Интересно. Недавно продали на аукционе ключ от комнаты, в которой умер Наполеон. Стоимость ключа составила 112 тысяч долларов, что почти в 16 раз дороже предыдущей оценки на уровне 4–7 тысяч долларов.