Автограф Наполеона хотят продать за 1 миллион евро: что известно
Автограф французского государственного деятеля и полководца Наполеона Бонапарта хотят выставить на продажу. Его цена может составить 1 миллион евро.
Источник: ТАСС
Этот артефакт впервые представят в Париже 27 января. Ему более 200 лет.
Интересно Неизвестные снесли последний в Украине памятник Ленину: фото
Происхождение автографа
Французский историк и коллекционер Жан-Эмманюэль Ро совсем случайно приобрел рукописный рассказ полководца еще полвека назад. Там описана битва под Аустерлицем в 1805 году.
Известно, что его надиктовал сам французский император и засвидетельствовал его достоверность собственными примечаниями – написал дату и оставил свою подпись. Поэтому он решил выставить его на всеобщее обозрение в галерее к 200-летию смерти Наполеона.
Автограф долгие годы хранился у потомков генерала Бертрана, которому Наполеон продиктовал эти записки о своей знаменитой военной победе,
– рассказал историк.
Последние годы жизни
Свои воспоминания об Аустерлице император диктовал годы спустя, когда находился в ссылке на острове Святой Елены. Там он оказался после поражения в битве при Ватерлоо и провел последние годы своей жизни.
Он умер 5 мая 1821 года.
Поделиться новостью