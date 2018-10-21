Автокефалия для Украины ставит крест на планах Кремля восстановить империю, – архиепископ

Утверждение единой автокефальной поместной церкви в Украине ставит крест на неоимперском проекте России. Кроме того, Кремль не осмелится усилить агрессию против Киева, если в Украине никто не даст поводов "защищать православных".

Об этом рассказал постоянный член Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря, сообщает "Главред".

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Архиепископ отмечает, что в Москве надеются на восстановление империи. Однако ее время прошло – благодаря автокефалии для Украины осуществить эти планы не удастся.

Только на одном примере того, что по поводу автокефалии Украинской церкви Путин созвал заседание Совета безопасности России, убеждаемся, что с российской стороны государство не только не отделено от церковных вопросов, а наоборот – тесно в них вовлечено,

– отметил он.

Архиепископ Евстратий Зоря отмечает, что власти России вмешиваются в церковные вопросы и определяют их, давая соответствующие указания Московской патриархии.

"Наша общая задача – противостоять провокациям, не допускать насилия в вопросах веры, сделать все необходимое для того, чтобы люди имели возможность осознанно и добровольно сделать свой выбор в пользу украинской церкви или, кто этого желает, остаться в составе российской церкви", – подчеркнул Евстратий.

По его словам, Кремль не будет иметь обоснования для усиления агрессии против Украины, если только в самой Украине никто не будет давать повод "защищать православных".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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