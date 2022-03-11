Журналист, фотограф и писатель известного романа "Аэропорт", прибыл защищать нашу родину от наглых рук оккупанта.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Сергей Лойко приехал добровольцем в Украину

Сергею 69 лет, он россиянин, но почти всю свою жизнь проработал как журналист-корреспондент для главных американских журналов.

По его словам, во время деятельности он был свидетелем многих вооруженных конфликтов и ряда войн, но никогда не принимал участия на чей-то стороне, никогда не брал оружия в руки, поскольку это было бы непрофессионально.

Сейчас вы видите автомат "Калашников" в моих руках. И я больше уже не журналист, а свободный человек. Я приехал сюда в Украину, на окраине Киева, чтобы защищать Украину от моей Родины, от Путина-Гитлера,

– заявил Лойко.

Он добавил, что решил стать воином, потому что это библейская борьба – это битва Армагеддон между добром и злом. Лойко говорит, что было очень легко выбрать сторону, потому что "это битва между тьмой и светом, между добром и злом".

Журналист также обратился к людям с боевым опытом, с опытом армейской подготовки то ли в США, то ли где-то в мире, обращаться в посольства Украины в их странах, и приезжать сюда и присоединяться к силам территориальной обороны. При этом подчеркнул, что понимает, что правительства государств не могут быть вовлечены в борьбу, поскольку обеспокоены, что это может вызвать ядерное противостояние с Москвой, но лично каждый имеет право на это.

Мы сражаемся здесь не только ради Украины, не только за ее независимость, не только ради украинцев и их близких, мы боремся здесь за вас, за целый мир, ведь это начало Третьей мировой войны,

– подытожил Лойко.

Он призывает приехать и помочь, ведь Украина нуждается в тебе.

Сергей Лойко прибыл добровольцем в Украину: смотрите видео